Gladys Mancuello, una de las primeras en cobrar los casi 15 millones de guaraníes, explicó que cuando llegó al Banco Nacional de Fomento (BNF) ya había 23 personas en la fila a la espera de percibir el subsidio.

“Lastimosamente vemos mucha gente que me pareció que no eran muy vulnerables, eso es lo que me está preocupando, hay compañeros que necesitan ser los primeros”, comentó Mancuello a la 970 AM.

Exige que las autoridades den a conocer la lista final en la que figuran los beneficiados, para saber si realmente son o no comerciantes de la zona. Además denuncia que algunos frentistas que se retiraron de la zona, precisamente porque ya no vendía, fueron excluidos de la nómina.

El Gobierno desembolsó un millón de dólares para cubrir el subsidio a los frentistas. De los primeros 69 hasta ahora cobraron 50 de ellos.

Según el censo elaborado en el 2016, son 400 los comercios registrados en el corredor del Metrobús, desde la UNA hasta Calle Última. Todos ellos fueron organizados en niveles y vulnerabilidad en una escala del 1 al 4, siendo los prioritarios los que van del 1 al 2, es decir, alrededor de 195 micro, pequeñas y medianas empresas.