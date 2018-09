La Nación y GEN, del Grupo Nación, se vienen haciendo eco de las desprolijidades de la gestión de Miguel Cue­vas al frente de la Gober­nación de Paraguarí, donde estuvo entre el 2013 y 2017, para luego renunciar a los efectos de ser candidato a diputado.

En charla con la prensa, Cuevas indicó que “es una persecución política” en su contra. “Está el dictamen de la Contraloría, que es el único órgano de control y no La Nación y mucho menos el otro medio GEN”, refirió.

El legislador aseveró que no posee causas judiciales y que todo forma parte de una persecución política del expresidente Horacio Cartes a través de sus medios, por haber ganado en las internas coloradas al bloque de Honor Colorado.

“¡Qué va a valer mil millones mi casa! Mentira. En la foto nomás parece grande. Las puertas están abiertas para la prensa seria, no hay nada que esconder”, aseguró Cuevas.

Luego de nuestro video sobre su modus operandi en la gobernación de Paraguarí, Miguel “Merlín” Cuevas habló con la colega @MRehnfeldt y entre otras cosas dijo que tiene una humilde casita. Fuimos a conocerla y te la mostramos aquí en todo su humilde esplendor pic.twitter.com/eBDB2lJEij — GEN (@SomosGEN) 5 de septiembre de 2018

De acuerdo a la investigación, el 17 de febrero del 2017, la Contraloría General de la República emitió, por Resolución CGR Nº 72, un “informe final” denomi­nado “Examen especial a la ejecución presupues­taria de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2016”, realizado a la Goberna­ción de Paraguarí durante la gestión de Miguel Cue­vas. En dicho informe se encuentran las conclusio­nes y recomendaciones del órgano contralor a la gober­nación para evitar que sigan repitiéndose varias irregu­laridades.

En la “conclusión final” se lee cuanto sigue: “Se emitieron comprobantes de ingresos, varios regis­trados bajo código presu­puestario (se citan núme­ros), por G. 1.482.430.172, los cuales no adjuntan las notas de crédito banca­rio correspondiente”. Asi­mismo, en otro párrafo informa: “Las planillas de certificación de depó­sitos mensual y consoli­dada en concepto del 15% del impuesto inmobilario recaudado por los diferen­tes distritos del departa­mento de Paraguarí en el período 2016 totalizan la suma de G. 1.565.456.284, sin indicar si existen sal­dos pendientes a favor de la gobernación”.

“En el período fiscal 2016 realizó erogaciones en el objeto de gasto 144-Jornales, por un total de G. 2.371.780.766, sin con­siderar los documentos exigidos por la Resolu­ción CGR Nº 653/08 men­cionados a continuación: certificado de disponibili­dad presupuestaria, cons­tancia de la SFP de no ser funcionario, fotocopia del RUC o declaración jurada de no ser contribuyente, informe de la Dirección de RRHH, controles de fir­mas, no se especifica Nº de cheque en el comprobante de pago”, sostiene la Con­traloría en otra parte de su informe final.

Según la Contraloría “existen erogaciones rea­lizadas por importe de G. 2.495.400.000 en el objeto de gasto 874 (comisio­nes vecinales) que no reúnen todos los documentos requeridos (…), como ser: factura de rendición de cuentas sin fecha de emi­sión, las planillas de ren­dición no cuentan con sello de la recepción de la CGR ni de la gobernación, sin acta de constitución de autori­dades, acta no actualizada de constitución de autori­dades”.