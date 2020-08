“Nadie tiene una maestría en cómo enfrentar este bicho”, dijo el ministro Benigno López (Hacienda), en entrevista con el diario español El País.

Dicho medio periodístico resalta cómo Paraguay ha logrado evitar hasta ahora las consecuencias más dramáticas del coronavirus, tanto en salud como en su economía.

En su edición resalta que Paraguay camina en la dirección contraria a la mayoría de los países de la región. Mientras América Latina asume su posición como epicentro de la covid-19 en el mundo, el país ha logrado contener los contagios a niveles mínimos. Ha ido reabriendo gradualmente su economía desde principios de mayo y ya está viendo subir la actividad y el consumo. Los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año consideran que la contracción de Paraguay será de las menos dramáticas y que su crecimiento en 2021 será uno de los mayores en la región.

En una pandemia, algunas de las características de Paraguay, incluyendo puntos débiles, se han convertido en ventajas. Es, a diferencia de sus pares en la región, un país poco dependiente del turismo. Al mismo tiempo, una depreciación de su moneda frente al dólar en los últimos meses ha vuelto sus exportaciones más atractivas. Es un país relativamente pequeño, con menos de siete millones de habitantes, lo cual hace más fácil manejar los contagios. Para lograrlo, el país cerró su frontera desde temprano, invirtió en pruebas de manera masiva desde marzo, rastreó los contactos que tuvieron los primeros infectados y estableció un confinamiento obligatorio.

También menciona que si el tiempo le da la razón a Paraguay, la lección será que nada funciona mejor que actuar rápidamente. Mantener los contagios a un nivel que el sistema de salud pueda atender le permite al Gobierno activar a la mayor cantidad de sectores económicos posibles, bajo reglas estrictas de uso de mascarilla obligatorio y distanciamiento social.

No obstante, reconoce que la crisis también desnudó las carencias más profundas de este país sudamericano, como las deficiencias del sistema de salud. Los apoyos de 548,000 guaraníes (80 dólares) a familias necesitadas —un subsidio establecido por el Gobierno en marzo— no alcanzaron a todos por igual debido al elevado porcentaje de informalidad, que representa el 70% de la economía, una de las tasas más altas de América Latina. A muchas de las familias que sí se beneficiaron del apoyo, no les alcanzó para cubrir los gastos en tecnología necesarios para que sus hijos pudieran continuar el año escolar desde casa, por lo que su educación está, por ahora, en el limbo. Además, los avances en la reducción de la pobreza de las últimas décadas se ven amenazados por la situación económica actual, complicada para todo el mundo.

