Hasta dos mujeres por día mueren por causa del cáncer de mama en Paraguay y en el 2017 la enfermedad se llevó la vida de 538 de ellas, mientras que 1616 recibieron el temible diagnóstico. Esta cifra representa un 50% más de casos con relación a registros anteriores del MSP.

Ante cualquier tipo de cáncer hay una suma de factores predisponentes como externos entre los que se encuentran los medioambientales y la alimentación y los genéticos y dentro de esos se divide lo que es el cáncer hereditario de mamas que corresponde a mutaciones en los genes que se heredan de generación en generación y se presenta en pacientes muy jóvenes de entre 20 a 30 años, por lo general son agresivo y se presenta en ambas mamas.

En los casos hereditarios existe antecedentes de una mamá o una abuela con cáncer de mama u ovario, y es cuando existe un mayor porcentaje, hasta un 60%, de probabilidad de tener cáncer frente al resto de la población, indica la doctora doctora Alicia Pomata, directora del Programa Nacional del Cáncer del MSP.

Luego están los cánceres esporádicos y corresponde al grupo más grande de pacientes y afecta a mujeres de entre 40 a 60 años donde también existe cierta carga genética a modo de predisposición ya que, aclara la profesional, para que se desarrolle un cáncer siempre tiene que haber una alteración genética.

“Pero no es lo mismo el cáncer hereditario que la predisposición genética al cáncer por eso es importante que una mujer conozca sus antecedentes familiares a la hora de acudir al médico y en Paraguay tenemos el problema que mucha gente no sabe de qué fallecieron sus familiares, acude una mujer y no saben de qué fallecieron su abuela o su madre y lo importante es interesarse de las causas de muerte porque constituye un historial necesario para las mujeres, aquella mujer que tuvo una madre con cáncer de mama tiene que empezar sus controles antes de los 40 años”, explica Pomata.

Para Pomata acudir a tiempo significa acudir a los controles anuales, no cuando ya se detectó alguna irregularidad con la palpación del autoexamen. La edad promedio para iniciar el control en caso de no contar con antecedentes familiares, es al cumplir 40 años con una mamografía anual; y una ecografía mamaria antes de esa edad, en caso de tener antecedentes, a partir de los 30 años una mamografía cada año.

Una vez detectada la enfermedad tras una serie de estudios el médico determina el tipo de tratamiento, siendo la mastectomía un método considerado curativo. También existe la hormonoterapia, la quimioterapia y radioterapia. “Dependiendo del estadio del cáncer la paciente recibe uno o varios de los tratamientos disponibles y la mastectomía sigue siendo uno de los tratamientos quirúrgicos de elección”, agrega.

La profesional señaló que existe más concurrencia de mujeres a los controles e instó a que las mujeres con 40 años no se queden con el autoexamen sino que se hagan los controles necesarios. “Ya tenemos mujeres que acuden para controles, hay conciencia sobre el cuidado de la salud y el empoderamiento femenino para tomar acciones con respecto a su bienestar”, destacó.

Sobre los servicios disponibles para la detección del cáncer de mama, Pomata afirma que no es atribución del programa realizar pedidos ni compras aunque indicó que lo ideal sería contar con más equipos distribuidos a nivel país.

“Lastimosamente esto depende de cada Región Sanitaria y lo que se le asigna como presupuesto, el programa hace el rol de abogacía, control, estudio poblacional y promoción”, puntualiza.

Factores protectores contra el cáncer de mama

Actividad física diaria

Dieta rica en fibras vegetales, con ingesta moderada de carnes y grasas

Control del peso

No fumar

Moderar la ingesta de alcohol

Factores de riesgo

Tabaquismo

Sedentarismo

Obesidad

Alimentación pobre en vegetales y abundante en carnes y grasas