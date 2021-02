Además, Chico Brasileiro habría solicitado al Gobierno Federal del Brasil el establecimiento de una “barrera sanitaria” en la cabecera brasileña del Puente de la Amistad. Asimismo, habría pedido que se exija la presentación de PCR negativo al Covid a extranjeros y no residentes que quieran ingresar a Foz.

“Que Foz do Yguazú tenga una barrera sanitaria en el Puente Internacional de la Amistad, en la aduana brasileña. Esa barrera debe requerir un certificado negativo a través de RT-PCR realizado en las últimas 72 horas para los extranjeros y no residentes de Brasil. Esta medida depende de la aprobación del gobierno federal”, comentó a la prensa el intendente brasileño.

Igualmente, en lo referente al toque de queda, se determinaron multas para los infractores. En el caso de empresas, de R$ 9.000 y si son pobladores de Foz la suma de R$ 916. Se estipulan puntillosamente las excepciones para las personas que circulen por la vía pública en el periodo de tiempo señalado.

“Se establece el Toque de Queda en el Municipio de Foz do Yguazú, de 11 PM a 5 AM, así como la aplicación de sanciones por no cumplimiento con el cierre, en este período, de actividades comerciales, gastronómicas, de servicios y religiosas colectivas, quedando prohibida la circulación de personas, salvo causas de fuerza mayor, justificadas”, señala el Artículo 1º de la resolución emitida por Chico Brasileiro.

Y, finalmente, Foz de Yguazú pide a Brasilia la inmediata aplicación de vacunas contra el covid en la ciudad.

“También se solicitó especial atención para que el gobierno (Federal) vea el tema fronterizo como una necesidad extraordinaria. Allí necesitaríamos inmunizar lo antes posible al menos 50.000 personas en Foz do Yguazú, para que podamos proteger a nuestra población. Y esta protección puede garantizar un movimiento más fluido en nuestra frontera”, concluyó Chico Brasileiro.