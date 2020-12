El titular de Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Lauro Ramírez, indicó que no están al filo de quiebra, porque la institución tiene bienes, solo que existe problemas en el flujo de caja, porque se interrumpió el ingreso que tenían proveniente del impuesto por el cruce de mercaderías entre Paraguay y Argentina, que se canceló porque la frontera está cerrada. Esta situación repercute en el retraso en el pago de salarios a sus funcionarios.

“Como es una empresa privada donde el Estado invierte, no figura en el presupuesto general de gastos de la nación. La empresa está muy bien económicamente, pero en el flujo de caja lo que estamos teniendo problemas. Es más loable que los colaboradores y funcionarios estén trabajando con el mismo ímpetu, a pesar de no estar cobrando, eso hay que valorar y deben felicitarnos. Estamos aguantando porque queremos salir adelante los proyectos. Si hay retrasos en el pago de salarios, es porque no se cumple con el Ferrocarril, no porque el Ferrocarril no cumpla con la gente. Yo pienso que en 3 meses ya vamos a repuntar la situación económica de la empresa”, dijo.

En entrevista con la radio 650 AM, aseguró que solamente hay un director en Fepasa y es el cargo que él ocupa actualmente. El monto que percibe por ese trabajo es de 19 millones de guaraníes, según remarcó.

De acuerdo a la nómina de salarios del mes de junio, Lauro Ramírez recibió como remuneración la suma de G. 19.398.191, más 5 millones en gastos de representación y otros 5 millones responsabilidad en el cargo; el gerente general, Humberto Ortiz, G. 15.000.000 (solo en concepto de salario base); el síndico titular, José Luis Argaña, G. 12.187.800; y el asesor jurídico, Héctor Sosa, el gerente de Patrimonios, Alberto Campos, y el gerente comercial, Hayato Fuchiwaki, percibieron G. 10.000.000, respectivamente.

Por otra parte de vuelta garantizó que el proyecto del Tren de Cercanías está yendo muy bien, a pesar de los retrasos por la pandemia. “Hoy empezamos una encuesta ciudadana para saber cuál es la factibilidad del Tren de Cercanías y lo que la población necesita”, mencionó.