Con la 970 y la 650 AM hablaron el señor Felix Gabriel Sosa y la señora Aidée Carolina Díaz. El hombre anunció que dejará de comer para que la justicia lo escuche y libere a sus hijos imputados y encerrados por supuestamente ser cómplices del asesinato de Dalma Rojas Rodas (25), sus hijos Cristian Santino Barrios Rojas (6) y Saulo Pío Nahir Rojas (4), su madre Elva Graciela Rodas de Rojas (51) y su padre Julio Rojas Delvalle (52).

“Mis hijos son inocentes. Si en la semana no le liberan a mi hija, voy a hacer huelga de hambre, al extremo voy a ir. Araceli es la compañera de trabajo de Bruno. Marcelo trabaja en otro lugar, a unas cuadras del trabajo de ellos. Yo confío en que mis hijos son inocentes. Su problema fue estar en el lugar incorrecto. Mi hija en todo momento colaboró con la Policía”, argumentó el ciudadano.

A su vez, Aidée Carolina dijo que la fiscal no tuvo en cuenta que sus hijos no poseen antecedentes y no les dio la oportunidad de ser escuchados. “Ellos querían declarar pero la defensora fue la que les dijo que no lo hagan. Ahora contratamos ya a un abogado”, dijo.

“Nosotros sabemos cómo criamos a nuestros hijos. Yo soy chacariteña, pero mi madre me crió con el sudor de la frente. Tenemos una familia educada y bien formada. Siempre rezamos al levantarnos de la cama”, indicó.

Ambos padres resaltaron que temen por la vida de su hijo por las supuestas amenazas que le habría hecho Bruno Marabel, principal sospechoso de este caso.