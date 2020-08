“No marginen a las iglesias”, reza el posteo realizado en la cuenta de Facebook del pastor evangélico Emilio Agüero Esgaib. Mediante su escrito se dirige a las autoridades de Salud Pública para hacerles saber la postura del sector religioso ante las medidas sanitarias impuestas en el marco de la pandemia del coronavirus.

“Estamos en la Fase 3, de avanzar en los próximos días a la Fase 4 solo nos permitirían meter 50 personas por culto. Nuestro auditorio es para 700 personas. En todos los rubros (casinos, restoranes, shopping, etc.) pueden entrar 1/3 según su capacidad, ¿por qué no la iglesia? El Ministro Mazzoleni insiste en mantener dos metros de distanciamiento, lavado de manos y tapabocas y con esto no habría peligro de contagio. Si lo cumplimos, ¿por qué no permitir a la iglesia Más que Vencedores (y otras más) que puedan meter 1/3 según su capacidad? ¿Cuál es el criterio?”, esgrimió.

El líder evangélico mencionó que desde julio ya volvieron a abrir unas 937 y resaltó que ningún contagio se ha reportado, porque cumplieron las normas y poseen disciplina.

En defensa de su petición, Agüero indicó que la Iglesia es una Institución fundamental para la educación, contención espiritual, emocional y apoyo integral a la sociedad. “Tenemos derecho a congregarnos para adorar a nuestro Dios, según la Biblia nos pide”, argumentó.

El religioso sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones claras y científicas, caso contrario, es una discriminación abierta hacia ese sector. “Estamos obedeciendo voluntariamente, solo pedimos una explicación clara y trato justo”, puntualizó.

En charla con la radio Universo, Emilio Agüero dijo que desde el Gobierno alegan que se debe reactivar la economía, pero aseguró que también ellos desean volver a generar ingresos. “Si bien es sin fines de lucro, la Iglesia tiene cuentas que pagar y trabajadores a su cargo”, reconoció. No obstante, aclaró que durante la pandemia los seguidores siguieron aportando el diezmo, por lo que el pedido no pasa por el lado monetario.