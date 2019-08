Dentro del presupuesto ya está definido el aumento salarial del 16% a los docen­tes del Ministerio de Educa­ción y Ciencias (MEC) desde el mes de julio del próximo año, lo que representará unos US$ 60 millones destinados para los citados. “Espera­mos que los maestros pue­dan entender sobre el atraso de 6 meses, debido la com­plicada situación económica que vive el país, motivo por el cual no se hace desde antes de ese tiempo”, manifestó el ministro de Hacienda, Benigno López.

El proyecto de ley de pre­supuesto incluye para el próximo año la emisión de bonos por un total de US$ 600 millones que, a su vez, será de US$ 500 millones en el mer­cado internacional y US$ 100 millones a nivel local. El plan de gasto prevé también el 3,8% de reajuste salarial para fun­cionarios administrativos que ganen hasta el sueldo mínimo, policías y los militares. En principio, está previsto que el déficit fiscal se registre al límite de la Ley de Respon­sabilidad Fiscal (LRF) que es de 1,5% sobre el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, que el déficit será de unos US$ 600 millones.

Según datos proporciona­dos por la cartera económica, está previsto que los ingresos tributarios sean alrededor de los G. 25,1 billones, unos US$ 4.087 millones.