Alma Amarilla, del Sindicato de funcionarios de Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME), relató al programa Tempranísimo de Universo 970 AM que desde hace cuatro años la institución no cuenta con un taller mecánico para realizar el mantenimiento correspondiente a las ambulancias.

“En estos vehículos no hay garantías bajo ningún sentido, ni para nosotros ni para los pacientes, y hoy por hoy, están en malas condiciones. Tendríamos que tener 18 ambulancias, que por cierto nunca funcionaron bien, ahora estamos con 8 o 10. Si no nos mata el COVID-19, lo hará algún accidente de tránsito”, expresó Amarilla.

Sostuvo que el director del SEME, el Dr. Pablo Zapattini, nunca se ocupó del servicio, ya que cuentan con un presupuesto de G. 60 mil millones, dinero que no se ve reflejado en ninguna inversión para la institución. Detalló que actualmente son 250 funcionarios en la parte operativa que se divide en dos turnos. “El director dice que, porque los compañeros no vienen a trabajar no hay móviles en la calle, eso es una mentira”, afirmó.

La funcionaria señaló que la movilización se llevará a cabo para reclamar la renuncia del director del SEME, el mantenimiento de las ambulancias y el mejor manejo del presupuesto.