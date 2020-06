Para el Ministerio de Salud, el disparo de los casos de contagios de COVID-19 se dio por el entusiasmo social al final de la fase 1, al creer que todo ya estaba bajo control. Ante esto, la institución ya evalúa la medida a adoptar si el panorama no mejora y se corre el riesgo de aplazar la entrada de la fase 3 el próximo 15 de junio.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó hoy que hay 57 nuevos casos positivos, de los cuales 39 son del exterior, 10 contactos y 8 sin nexo. En cuanto a los casos fuera de albergues (entre los contactos y los sin nexo), figuran los siguientes: en San Roque González hay tres nuevos, uno en Paraguarí, otro en Villeta, cuatro en Lambaré, dos en Capiatá, uno en Mariano Roque Alonso, uno en Fernando de la Mora, uno en Hernandarias y cuatro en Asunción.

El viceministro Juan Carlos Portillo indicó a la 730 AM que ya visualizaban este escenario porque la ciudadanía se relajó y comenzó a realizar actividades no previstas en la fase dos. “La población se dejó llevar por el entusiasmo y se dio riendas sueltas a actividades que todavía no estaban permitidas. Eso se traduce en mayor interacción social. Hubo descontrol en el ámbito social, vimos piki vóley, ronda de tragos, cumpleaños, velorios con muchas personas. Eso se traduce en estos resultados”, dijo.

La autoridad indicó que los números son como un balde de agua fría y espera que la ciudadanía tome conciencia y siga con los protocolos de seguridad.

Ante esta situación, Portillo señaló que ya se evalúan los posibles escenarios. De seguir en alza los contagios de manera comunitaria, existe la alta posibilidad de aplazar el avance hacia la fase tres de la cuarentena inteligente. “De buena a primera no se piensa en un retroceso, sino más bien no hacer la transición hacia la fase tres. Es una posibilidad esa, puede ser que la fase dos se extienda un poco más”, remarcó.

El entrevistado resaltó que deberán además controlar más estrictamente las actividades no esenciales. “Si vemos en el parque que hace caminata, se les mirará de lejos nomás, pero si vemos que juegan fútbol, los vamos a tener que dispersar”, explicó.