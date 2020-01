El consumo de drogas está normalizado cuando se trata de las legales como el alcohol que se asocia con una persona que controla el consumo, es un bebedor social y normal sin embargo, con las drogas ilegales como la marihuana, cocaína o crack se tiene una “doble mirada” y genera más alarma cuando se consume siendo que todas en general pueden producir dependencia y derivar en trastornos mentales y del comportamiento, advierte el Doctor Manuel Fresco, director del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones.

Existen las categorías de los tipos de enfermedades mentales porque se trata de una enfermedad crónica que progresa y que no se cura totalmente y depende de las características de la personalidad de cada individuo para desarrollarla a lo largo del tiempo de consumo.

Fresco dio como ejemplo una persona joven con antecedentes familiares de consumo es potencialmente vulnerable y terreno fértil para la adicción.

El tratamiento que se realiza en estos casos lo que hace es detener la enfermedad, que el paciente deje de consumir y se recupere y eso no implica la cura ya que al volver a consumir la sustancia puede tener una recaída, explica el profesional.

“Esa persona en tratamiento puede recuperar su vida normal con el único requisito de que no se drogue, puede lograrlo siempre y cuando no consuma”, señala Fresco.

En cuanto a la recaída, el paciente puede estar bien un tiempo y después vuelve a consumir, recae y luego vuelve al tratamiento. Advirtió que la falta de tratamiento de una dependencia a las drogas no solo afecta el cuerpo sino se altera la conducta y conlleva a tener problemas sociales, laborales, educacionales y judiciales.

“Si no se trata irá empeorando su situación porque la enfermedad es progresiva y los desenlaces pueden ser como por ejemplo un cáncer que uno sabe que si no se trata puede morir y cualquiera sea el perfil del paciente si no se trata el deterioro es progresivo de la persona en su entorno al consumir drogas”, agregó.

Enfermos se involucran en hechos de violencia

Pelea entre adictos en Isla Bogado, Luque. Ocurrió el fin de semana. Un joven apuñaló a otro y posteriormente fue detenido por la policía @universo970py @SomosGEN pic.twitter.com/e3d6Bf2btN — Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) January 22, 2020

La droga más dañina socialmente aceptada

En el caso del alcoholismo puede desarrollar cirrosis o sufrir un accidente de tránsito o estar involucrado en hechos de violencia y con las demás drogas también se da el deterioro con complicaciones siquiatricas y judiciales.

“La droga que genera más problemas a nivel mundial a corto y mediano plazo es el alcohol mientras que por lo general se asocia al consumo del chespi o cocaína porque no se entiende que el alcohol es una droga naturalizada por la tele, la publicación, porque es fashion tomar y le sigue la nicotina, ambas tienen un mayor impacto a nivel mundial”, manifestó.

En cuanto a las ilícitas, es la marihuana con la que se da, por lo general, el inicio del consumo de las demás drogas y se cree que rápidamente genera problemas sin embargo, la cocaína fumable o el chespi tiene un deterioro aún mayor y rápido porque la persona no come, no duerme, no toma agua y empieza a deshidratarse y enfermarse.

Los pacientes por lo general llegan a internarse con lo que se llama “pulmón de crack”, se recuperan, se desintoxican, vuelven a la calle a consumir y así existen pacientes que tienen hasta ocho ingresos a tratamiento.

“Al chespi y la cocaína se asocia la violencia pero no tiene un consumo masivo como la marihuana que es lo que mundialmente se consume más y el efecto final se da de la manera en se consume, la calidad de la droga, todos los factores de riesgo y hay que asociar con las características de la personalidad del consumidor porque dos personas pueden consumir la misma cantidad en el mismo tiempo y el deterioro es diferente”, explica.

Lo fundamental para poder tratarse y que la participación de la medicina en la recuperación del paciente sea satisfactoria es la aceptación del afectado.

Existen tratamientos que se enfocan en la abstinencia, que el enfermo deje de consumir y otro tipo apunta a la reducción de daños para los que se drogan pero no dejan la sustancia que les produce dependencia siendo un ejemplo para quienes fuman crack que lo dejen y fumen marihuana ya que tiene un impacto menor en la salud.

“Si al menos se logra eso es menos peor, es una terapia paliativa, en medicina es normal porque las enfermedades cuando no se pueden curar hay que aliviar al enfermo y si no se le puede aliviar y va a morir se debe buscar la manera de mejorar las condiciones hasta que eso ocurra, es la lógica de la atención médica”, señaló.

Más jóvenes se tratan

La franja etarea mayor de pacientes que acuden hasta el centro asistencial es de 15 a 25 años sin embargo, no existe un área institucional que realice el seguimiento de cada caso como por ejemplo saber qué pasó del paciente, ir hasta la casa, llamarlo. No existe ese servicio, indicó Fresco.

Pese a no realizar un seguimiento sí se tiene registro de un altísimo índice de reincidencia de pacientes y esto responde a las características de la enfermedad siendo un patrón a nivel mundial que los pacientes mantienen una cierta irregularidad en el mantenimiento de los tratamientos.

“En el tema droga asusta o llama más la atención siendo que son muchas las enfermedades crónicas que tienen inconstancia en el tratamiento por parte de los pacientes y que no siguen las indicaciones médicas como el caso de la obesidad, la diabetes, hipertensión, alergias, los pacientes abandonan los tratamientos y esto también tiene sus consecuencias para la salud”, indicó.

Atención y derivación

Aclaró que las urgencias relacionadas con el consumo de sustancias son atendidas en Urgencias Toxicológicas ubicada en el Hospital de Trauma y para casos de paranoia o comportamientos violentos relacionados con el consumo el paciente debe ser llevado al Neurosiquiátrico y posterior a la atención en uno de estos centros es que se realiza la derivación al Centro de Adicciones para tratar la enfermedad.

La consulta con profesionales en el centro es gratuita tanto para el que consume para los familiares que también reciben atención sicológica en los grupos de padres de enfermos. Para agendar turnos se puede llamar al 021298352 o ir hasta Venezuela Nº 1140.