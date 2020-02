Benigno López mencionó que es clave para el futuro la reducción de los gastos públicos, porque existen muchos desafíos para el país. Defendió en ese sentido la reducción de los privilegios extras que perciben los funcionarios públicos, pese a que no será fácil su implementación. “Será un proceso largo y difícil pero estamos decididos”, lanzó.

En charla con la 780 AM, el Secretario de Estado comentó que la justicia deberá analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por los sindicatos del Banco Central del Paraguay (BCP). “No creo que sea tan dramático, el BCP tiene autonomía y en función a eso defienden su presupuesto, pero creo que están equivocados. No me hago problemas con esto, el decreto está bien. Veremos qué resuelve la Corte”, remarcó.

El Ministro de Hacienda indicó que los estatales consideran como un derecho adquirido el beneficio extra y que es difícil la conversación cuando se pretende implementar una reducción o limitación, pero aseguró que tiene margen para discutir con ellos.

“Al tocar este tema se podrá establecer un camino para avanzar de ahora en más. El proceso irá hacia la racionalidad. El topeo es un camino adecuado porque no se recortan privilegios, porque seguirían los privilegios pero en menor medida. Que no sea nada traumático y sea algo gradual. Sin embargo, en algunas empresas públicas los topes son muy bajos”, indicó.

La remuneración del sector público es muy diferente a lo que paga el privado, de acuerdo con el entrevistado. “Tenemos muchos funcionarios y no todos trabajan. Tenemos que ver que se pague para los que trabajen. Las críticas van a ser menores si se paga a los que trabajan”, agregó.