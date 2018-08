El doctor Martínez indicó a la 970 AM que no está de acuerdo con la condena impuesta al sacerdote abusador, ya que el Ministerio de Salud y el Hospital Regional velan diariamente por la salud y el bienestar de la población y en especial de los más pequeños.

“Vemos a niños víctimas de abusos y eso hace que nos sensibilicemos aun más. No creemos que este castigo sea el apropiado, creemos que tiene que ser mayor. No vamos a manchar nuestra conducta y la de nuestra familia”, dijo al momento de alegar que no aceptará el dinero, pese a que será de mucha utilidad en el nosocomio.

Indicó que si se recibe el dinero del sacerdote, se dará un mensaje negativo a la sociedad. “Para los violadores el mensaje sería: vayan, abusen de los niños, hagan lo que quieran con lo más apreciado de la sociedad y luego pagarán un dinerito a cualquier hospital y estarán eximidos de culpa. ¿Eso queremos como sociedad? ¿Ese es el mensaje que queremos dar?”, cuestionó.

Juan Martínez reconoció que solo conversó con su entorno para adoptar esta postura institucional y señaló que si lo echan del cargo por su decisión, estará satisfecho de no haber aceptado el dinero. “A mí no me va a sacar el sueño que me saquen de la dirección por esta decisión, lo que me va a quitar el sueño es agarrar ese dinero sucio”, puntualizó.