Alvaro Alfaro, primo hermano de Rodolfo Friedmann en uno de los mensajes de voz remitido al exaccionista de la empresa Eventos y Servicios S.A (ESSA), relata las órdenes que recibía del hoy ministro de Agricultura de Agricultura para armar las licitaciones no sólo en la Gobernación de Guairá, sino también en otros municipios. “Que el guiso no figure en el pliego” se escucha decir a Alfaro. “Si Rodolfo se entera va a mandar a la p…”, dice el primo en otro de los mensajes en relación a atrasos en la presentación de ofertas por parte de la empresa ESSA.

Por Jorge Torres Romero

La empresa ESSA conformada con capital aportado por el exgobernador del Guairá y actual ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, además de obtener contratos para la provisión del Almuerzo Escolar de los niños del departamento, también participaba en licitaciones de diferentes municipios. Así se puede constatar tanto en los mensajes de texto como en los audios remitidos por el primo hermano de Friedmann, Álvaro Alfaro, quien pasó a encabezar el directorio de la empresa ESSA luego de que el principal accionista Hugo Alexander Torales haya sido despojado de sus acciones.

En uno de los mensajes Alfaro le dice a Torales que incluso deben acceder a tiempo al pliego de bases y condiciones de la licitación “para evitar pagar coimas”, con lo que se puede deducir que además, contaban con información privilegiada o que los llamados eran realizados “a la medida” de la empresa.

“Que no esté más el guiso en pliego”: En el audio al que accedimos Alfaro, relata: “Justamente por el monto, me di cuenta que era municipalidad. Entonces, le voy a pasar a Víctor para que finiquite y pase al ministerio, el pliego a definir, para hacer a tiempo porque eso yo tengo que tener a tiempo para no estar pagando coima al doctor. Hacer con tiempo porque eso se tiene que (hacer) menú por menú, caloría por caloría, es un trabajo de la gran puta en el MIC, porque tienes que cargar en un sistema que ellos tienen. Pero ya OK si es municipalidad voy a definir con Víctor muy poca cosa lo que hay que modificar no hay mucho que modificar lo único que te comente en el mensaje anterior el tema del guiso que no tenemos que poner que no esté más en el pliego eso.

En el siguiente audio, continúa Alfaro con el tema: “Ahí estoy hablando con Víctor vamos a tratar de hacer lo mismo porque o sino vos sabes lo que escribir todo de cero otra vez un menú nuevo en el Ministerio de Industria y Comercio, un kilombo es chera’a, vamos a tratar, vamos a ver qué nos dice Víctor si se puede copiar eso, vamos a tratar de que se copie al menos municipalidad y gobernación, el mismo menú que no varía, total nadie se da cuenta de eso no llama la atención de nada, en el caso de menú porque esos son menú estipulados por el ministerio, no son menos inventados”.

También manejaban lo relacionado al costo. Así lo indicaba Alfaro: “Este es del costo, no hay nada todavía en la gobernación en el portal de la gobernación del contrato nuevo. Qué pio te dijo Víctor del costo. Si Rodolfo llega a ver esto a la puta va a mandar porque se está retrasando, hoy estamos el 9 y el tiempo que tiene que estar publicado”.

En uno de los chats de Friedmann, enviado por Whatsapp el 24 de enero de 2018, el gobernador se interioriza del caso: “El tema municipalidad. Ya tenían que comenzar a enviar los pedidos de autorización. Eso tenía que enviar al MEC”. En el mismo chat, se menciona lo relacionado al menú que debía ser aprobado, es decir, Friedmann estaba al tanto de todos los pormenores de los llamados y los preparativos para la provisión, que ya estaba siendo “cocinada”.

En otro de los mensajes de whatsapp enviado por Friedmann a su exsocio comercial le plantea: “Tío, tenemos que ver cómo hacer para emitir bonos o certificados de deuda de ESSA para el futuro”.

Estos mensajes confirman que el verdadero dueño y principal gerenciador de la empresa es el actual Ministro de Agricultura y Ganadería.

LA IRREFUTABLE PARTICIPACIÓN DE FRIEDMANN EN LA EMPRESA ESSA

Modus Operandi de ESSA revela que el objetivo era obtener la mayor rentabilidad a costa del alimento de los niños guaireños.