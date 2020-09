Las fotos y los escritos que encontraron en el chaleco de una de las abatidas en el norte del país fueron dados a conocer a la opinión pública.

En su diario, la menor expuso lo que estaba afrontando tras reencontrarse con su padre y saber que este ya tenía nueva pareja, con quien ella no logró entablar una buena relación.

A continuación transcribimos los textos que escribió la niña en su diario:

“Cuando recién llegué me sentía tan bien, pero cuando descubrí que papá tenía una esposa llamada Juliana, me sentí mal. Alguna vez va a aprender que los hijos son más importantes. Él dice que nos quiere más a nosotros, pero es una cosa decir y otra demostrar. Él siempre le defiende más a Juliana pero él no me defiende cuando Juliana me reta o no le importa. Él no sabe que Juliana es mi enemiga, mi misión es derrotarla. Yo le quiero a mi papá pero él no ve eso, yo intento ganarme su amor pero Juliana es más importante que yo. Yo quisiera no haber nacido o tener una familia completa, no a un papá y mamá divorciados (…) Yo quiero al menos un papá soltero y que me quiera. Y si fuera así yo iba a hacer hasta lo imposible porque se mantuviese”.













También en su bitácora, la niña expuso la actitud que tenía su padre hacia ella y su nueva pareja, y reclamaba el tiempo que pasaba con cada una.

“Papá, ¿por qué vos me preguntas si es que sos argel conmigo? pero al día siguiente me decís: Aurora vamos a hablar y yo te respondo: bueno, de que yo no me quiero ir 2 veces cada semana junto Juliana, pero Papá: Aurora es mi necesidad andate, pero conmigo no cuentes Aurora, vamos a ponernos de acuerdo. Yo necesito que me entiendas, yo porque te quiero hablo con vos. Yo sé que puedo irme porque tengo todo el derecho, desearía que aproveches estos 5 meses que sobra, pero vos decís solo 2 meses, en cambio con Juliana 3 meses con ella, ya hiciste 6 años y conmigo solo 7 meses”.







Además en las páginas dibujó a dos personas agarradas de la mano y sonrientes en un hermoso día, colocando “yo y papá”; exponiendo así su mayor anhelo durante su estadía con los guerrilleros del EPP.



El comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional, refirió ayer en entrevista en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que mediante las evidencias encontradas se puede sostener que esta menor era hija de Osvaldo Villalba y Magna Meza.

En ese sentido, expuso fotografías que fueron halladas también en el chaleco táctico de la víctima abatida. En las imágenes se observa a la niña, Osvaldo Villalba, Magna Meza, su hermano Daniel, y también otra de la menor con su abuela en Argentina.

Algunas imágenes son borrosas y ya de hace mucho tiempo, mientras otras son más recientes y se ve a los integrantes de la familia posando juntos, sonrientes, en una celebración de cumpleaños.