Friedmann trata de posicionarse en algunos puntos: por ejemplo, hizo un video en el que relata que “nunca faltó un plato de comida” en el Guairá. Esto podría ser real, porque la firma Eventos y Servicios SA (ESSA) cumplió con la provisión del almuerzo, el punto está en la sobrefacturación en la forma en que accedieron a los contratos y cómo liberaban los fondos. Además, en la estrategia de posicionamiento, figura la de presentarse como perseguido por un sector político y usar los troles de las redes para atacar a quienes lo denunciaron, entre ellos los periodistas.

En el vídeo el senador Friedmann cuenta medias verdades para tratar de desviar la atención central de la investigación que terminó con su imputación el pasado 31 de agosto. Es bien sabido que cualquier denuncia que llegue al Ministerio Público por ley debe ser investigada y como dice Friedmann hace 2 años fue investigado por el tema del almuerzo escolar y un supuesto faltante, sin embargo la fiscalía no encontró falencias en la provisión de alimentos, esto como dice Friedmann se basó en el relato que hicieron profesoras, directoras y padres de 34 escuelas del Guairá, hasta acá todo es verdad, pero la parte que el senador omite y trata de que no salga a luz es que esta fue solo una porción de la investigación del Ministerio Público, que tras comprobar que no faltó la comida de los niños investigó a la empresa que proveyó el almuerzo y fue entonces donde la fiscalía encontró los serios indicios de hechos púnibles y en una parte de la imputación señalan que existen elementos que demuestran que en el 2015 cuando Friedmann era gobernador del Guairá inyectó una fuerte suma de dinero a la empresa ESSA que en ese entonces era propiedad del actual diputado Éver Noguera y Hugo Alexander Torales, para que la firma puede concursar en las licitaciones del almuerzo escolar en el departamento del Guairá.

Haciendo un relato la fiscalía dice que en base a documentos se pudo comprobar que Noguera y Torales, cedieron el 80% de las ganancias a Rodolfo Friedmann y el dinero se depositaba en varios bancos a nombre de la empresa ESSA y de ahí salían millonarias sumas de dinero con los que el senador pagó por ejemplo una lujosa camioneta que le regaló a su esposa Marly Figueredo, también le compró costosas joyas y obras de arte, todo con dinero de la empresa que ganaba las licitaciones del almuerzo escolar en el Guairá cuando él era su gobernador. Con todos estos elementos es que la fiscalía imputó a Rodolfo Friedmann por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor.

En su video Friedmann dice que nunca fue imputado por lesión de confianza y que es un perseguido por los medios periodísticos “ultra Cartistas”, pero omite decir que no fueron los medios artistas los que le imputaron por cuatro delitos y que desde hace casi tres meses su abogado Guillermo Duarte Cacavelos viene chicaneando el caso para evitar que avance. Esta es la otra parte que Friedmann no cuenta en su video, ni siquiera permite que la justicia avance en las pesquisas de su vínculo con la empresa ESSA ya que recusan fiscales, tratan de apartar al juez del caso.

El video de Friedmann antes que generar una empatía con su proceso, lo que causó fue repudio y eso quedó plasmado en los comentarios. “Hetama pe’u la plata del pueblo sufrió katu ende senador mau…”. “Che…y eso que dicen que la empresa prestadora de servicio te pagaba o te pasaba plata comprando vehículos, joyas, viajes etc”. “Nadie te acusa de no dar el almuerzo escolar, el tema es que creaste una empresa y no podías x el cargo que ocupabas”, dicen algunos de los comentarios.