En entrevista con radio Monumental, Teresita Álvarez indicó que la Dirección de Defensa, Salud y Bienestar Animal a su cargo recientemente recibió la denuncia de la muerte de varios gatos envenenados en una colonia y que por lo general estos casos se dan por conflicto entre vecinos.

En ese sentido dijo que lastimosamente las personas toman esta decisión de atacar a animales, entre los cuales también aparecen los perros envenenados. “Muchos casos quedan por el camino, porque no aceptan la necropsia y eso es fundamental para seguir con la investigación”, agregó.

La directora de Defensa Animal recordó que las personas que tienen mascotas deben adecuar su hogar para que el gato o el perro permanezcan allí cómodos. “Al salir el gato de la casa, el dueño termina violando la tenencia responsable de animales domésticos y pueden ser denunciado, hasta puede sufrir el decomiso de los animales”, advirtió.

Generalmente los gatos castrados son más hogareños, eso se debe tener en cuenta y sobre todo de adecuar el hogar para la tenencia de mascotas, de acuerdo con la entrevistada.

Por otro lado indicó que otras denuncias constantes son los perros atados, una práctica habitual que no es nada saludable para el can. “Al acudir al lugar vemos que la casa no tiene murallas o los dueños tienen una despensa y es agresivo con los clientes. Entonces llegamos a un acuerdo con los dueños de que deben mejorar las condiciones para sus mascotas”, puntualizó.

Ayer generó amplia repercusión la muerte de “Bella Creación”, conocido en redes como el “gato mochilero”. Se presume que se trató de un caso de envenenamiento por lo que se le hará una autopsia.