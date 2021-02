El doctor Luis Cámera, médico argentino y asesor del presidente Alberto Fernández, indicó al canal GEN que 350.000 personas recibieron la vacuna Sputnik, la cual puede doler en el sitio donde se coloca y generar la sensación de gripe, fiebre y dolores musculares, aunque estas molestias solo se extienden por no más de 24 horas.

Para tranquilidad de la ciudadanía paraguaya que también será vacunada con estas dosis, el experto recalcó que no hay complicación seria. “Realmente no hay ninguna complicación tras la aplicación de la vacuna de Sputnik V. Como todas las vacunas, hay un tiempo de observación de 30 minutos ante posibles reacciones. No hay muchas contraindicaciones en la práctica. Sí con las embarazadas y de por ahí con las personas alérgicas”, dijo.

Cámera resaltó que es solo un mito lo de la contraindicación de las bebidas alcohólicas luego de aplicarse la vacuna. No obstante, aclaró que nunca es bueno abusar con el alcohol.

Por otra parte indicó que no hay una mejor o peor vacuna, por lo que se debe aceptar la que se obtenga en esta actual puja entre todos los países del mundo. “La vacuna más efectiva contra el Covid es la que llegue, lo importante es vacunarse. Para mí ahora se genera una carrera para conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible”, agregó.

En otro momento dijo que las burbujas dentro de las escuelas no son un problema, sino más bien el transporte de los niños y la reunión de los padres que puedan darse. “Hay muchas otras actividades que están permitidas donde hay mayores riesgos, como los bares y restaurantes”, agregó.