En entrevista con el programa “Fuego Cruzado” del canal GEN, Juan Ernesto Villamayor, manifestó que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en noviembre de 2019 recibe una nota suscrita por Juan Guaidó, donde le pide la colaboración para la gestión de Javier Troconis, designado como comisionado para gestionar los activos de Venezuela en el extranjero.

Asimismo, Villamayor dijo que Sebastián Vidal, abogado de PDVSA y Troconis, presentaron la propuesta de acuerdo de quita del 100% de intereses de la deuda y 50% del capital, agregando que los honorarios profesionales debían ser íntegramente absorbidos por la petrolera venezolana.

En ese sentido, Villamayor sostuvo que la propuesta de Paraguay era “ningún centavo de intereses y sí el 50% del capital”, reafirmando que la figura del abogado no era una cuestión de nuestro país. “

“Si soy la contraparte del proceso, por qué tengo que que consultarte cuánto le están pagando a tus abogados”, refirió el jefe de Gabinete.

Sin embargo, en la misma entrevista, el jefe de Gabinete de Mario Abdo Benítez, indicó que en la nota mencionada, no figura el monto que debía percibir el abogado (US$ 26 millones). “Ellos envían el borrador y ahí está eso. No es que nosotros incorporamos ese tema. En la nota que yo recibo no figura el monto”, subrayó.

Villamayor indicó que el problema en el acuerdo es la legitimación activa, ya que actualmente se encuentra paralizado en sede arbitral, atendiendo a la situación política imperante en Venezuela.