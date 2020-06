En charla con Radio Monumental, Godoy, quien dio origen al proyecto que se lo conoce con su nombre explicó que los recortes son para dar una mayor equidad social en la función pública.

Dijo que sólo en salarios "estaríamos ahorrando unos 23 millones de dólares", así como en gastos superfluos y otros gastos innecesarios.

Godoy señaló que "este proyecto no surgió como consecuencia de la pandemia", sino que ya viene germinándose desde el 2019 a consecuencia de una intención del Ministerio de Hacienda.

"Este proyecto surge cuando el Ministerio anunció que tenía un plan de racionalización de gastos ya el año pasado", mencionó el parlamentario colorado.

Cabe mencionar que el proyecto quedó aprobado en Diputados pero con algunas excepciones que son de beneficio para las binacionales, que seguirán rigiéndose por parámetros salariales que superan a los ingresos del mismo presidente de la República.

El proyecto de ley “Que prohíbe las compras y las contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y de asesores, fija topes salariales para autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público” no afecta a Yacyretâ ni a Itaipú.

Sus principales autoridades pueden percibir sueldos superiores a los 37 millones de guaraníes, que era el tope que el gobierno de Mario Abdo quiso imponer a principios de año, más aún con el brote de coronavirus que obligó a ajustes económicos.

Godoy también refirió que "existen muchos asesores que perciben salarios superiores a los 20 millones de guaraníes pero estos nunca aparecen para trabajar" y que en base a eso se creó el proyecto.

Explicó que "la dignidad no es poca cosa" y que "techo no tenemos porque a diario aparecen cosas que no sabemos de dónde" y que en cuanto al proyecto "no es sólo cosa de plata".

El artículo 7º del proyecto de ley, fue el punto central del debate esta semana. Dicho artículo incluye a las entidades binacionales de Itaipú y Yacyretá.

Sus directores principales, generales, consejeros y toda y cualquier otra máxima autoridad, designada por el Poder Ejecutivo, en principio, de acuerdo al proyecto no deberían percibir un salario, remuneración, e ingreso alguno superior al fijado al presidente de la República.