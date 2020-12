Los eventistas no están de acuerdo con la medida del Gobierno, de limitar a cuatro horas los encuentros sociales. Alegraron que sus eventos no son fuente de contagio del virus y que en cambio se dejan impunes las reuniones clandestinas donde sí hay brotes.

Sonia Cáceres, presidenta de la Asociación de Empresas Paraguayas Proveedores para Eventos (Aseppe), dijo al canal Gen que rechazan la decisión de limitar a cuatro horas los eventos sociales, al remarcar que los contagios de Covid-19 no se dieron en estos eventos realizados por los conocidos como eventistas (organizadores profesionales).

“¿Por qué se la toman con evento? No somos la fuente de contagio. Es lamentable que hagan eso. Otra cosa son los eventos clandestinos, que la propia Policía mira al pasar. Los contagios no se dan en los eventos realizados por nosotros. Tenemos una trazabilidad. No somos el índice de los altos contagios”, argumentó.

Cáceres dijo que el rubro mueve 40.000 empleados de manera directa y unos 236.000 indirectamente en todo el país y que ahora no saben cómo podrán pagar el aguinaldo a los mismos.

“No podemos trabajar tranquilos, por la incertidumbre, la gente en estos días ya nos llamaba a preguntar si se suspendía todo”, cuestionó y refirió que tras el anuncio de no avanzar a los encuentros con 150 personas, muchísimos eventos fueron suspendidos.

Pese a esta postura, Cáceres aseguró que cumplirán a rajatabla lo dispuesto por Salud Pública. “Podemos arreglarnos con las cuatro horas, haciendo más rápido, pero son cortos los tiempos. El virus existe y llamamos a la conciencia. Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos”, puntualizó.