El documento trae a colación una denuncia presentada por los funcionarios el 15 de febrero del 2019 contra la importadora Jotamex, por infracción aduanera. Esto salpicó a 11 despachos de importación de la misma empresa. Todo tuvo ingreso al sistema Sofia.

Posteriormente tomaron conocimiento de que otra denuncia contra los mismos despachos fue presentada el 11 de enero del 2019, pese a que el sistema Sofia rechaza cualquier denuncia posterior, ante un despacho ya denunciado.

Los funcionarios expresan que sorprende la celeridad del impulso procesal, ya que en fecha 14 de enero de 2019 (3 días después de la denuncia presentada), el administrador de Aduana del Aeropuerto Internacional Guaraní ordena la instrucción de sumario. “Este tipo de celeridad no es normal, por no decir que no existe”, resaltan y agregan que las notas presentadas por ellos, nunca fueron contestadas.

La empresa Jotamex fue allanada en octubre del 2019, en el marco del operativo Balanza. Al respecto, los denunciantes preguntan al director de Aduanas. “¿Qué pasó con ese operativo? ¿Cuál es el número de expediente del caso? ¿Cuá fue la sanción pecuniaria que se aplicó? ¿Quiénes fueron los responsables de tal perjuicio al fisco?”.

Los funcionarios se ponen a disposición de la Comisión anticontrabando del Senado, a fin de aclarar dudas y colaborar en todo lo que fuera necesario en relación a los operativos.