Darío Felipe Giménez, el protagonista del escrache a la autoridad, comentó a la radio 650 AM que reaccionó porque Juan Ernesto Villamayor le increpó primero a su esposa. “Él le encaró a mi señora, ahí me levanto a reclamarle y después me juega un tongo, me esquive y ahí reaccioné. Si miran bien el video, el primer tongo me juega él”, agregó.

Es por ello que calificó de una ridiculez la demanda que presentaría Villamayor en su contra por la agresión sufrida en el interior de un restaurante asunceno durante el fin de semana. “Si yo fuera él ni saldría, no sé cómo se puede pasear por todos lados”, acotó.

“El paraguayo está cansado de todos estos impresentables. Ya no se tolera salir a cenar y encontrarte con ellos tranquilamente. Roban a cuatro manos y no hay justicia en el Paraguay. Si hay funcionario público que robó y la justicia no actúa, nosotros tenemos que actuar. No podemos verle a los corruptos como gente normales, Ya no da gusto la impunidad, no da gusto el robo. Por lo menos que sientan vergüenza”, argumentó Giménez.

Durante el fin de semana, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, fue víctima de un escrachador en un restaurante asunceno. La autoridad incluso llegó a los puños con el manifestante y luego se vio obligado a retirarse del local. Tras esto, Villamayor indicó que estaba analizando presentar una denuncia y que esperaba que la Fiscalía actúe de oficio.