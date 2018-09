Por Resolución Nº 36 del año 2017 el Consejo Nacional de Educación Superior aprobó un programa de especialización en medicina estética y envejecimiento fisiológico.

La ley Nº 4995/2013 de Educación Superior establece que la apertura de una filial o de una carrera o de un programa de postgrado deberá ser autorizada por el Cones.

En este caso la solicitud fue presentada por una universidad privada (Universidad del Pacífico) y obtuvo el visto bueno del Cones en febrero del 2017. De acuerdo al programa de estudios el titulo otorgado es el de “especialista” en medicina estética y envejecimiento fisiológico con una duración de 18 meses.

De acuerdo con el material elaborado por La Caja Negra (Unicanal), el curso está dirigido a cualquiera que acredite un título de grado de cualquier índole y origen. Con esto se abren las puertas a eventuales casos de mala praxis ya que con este título se podrá incluso diagnosticar, tratar patologías médicas y hasta realizar intervenciónes quirúrgicas.

Según reza el documento presentado por la Universidad al Cones, este curso habilitará al egresado a realizar correcciones de imperfecciones en el cuerpo e intervenciones médicas (cirugías) con tan solo 18 meses de estudio.

El curso contiene módulos con horas presenciales, horas virtuales y “prácticas” médicas con una ínfima carga horaria. Entre las “materias” a ser desarrolladas aparecen dermatología, anestesia, ginecología médica y hasta marketing médico.

Las sociedades médicas pegan el grito al cielo y urgen al Ministerio de Salud que intervenga en el caso ya que cada vez aparecen más profesionales de dudosa formación y que ponen en riesgo de muerte a sus pacientes.

Solicitan además que el Cones deje de habilitar tan alegremente carreras vinculadas al ámbito de la salud como si fueran kioscos de barrio sin los mínimos requisitos de la educación superior.

“Estamos en contra. Nos preocupa los tipos de especialistas que van a salir de un curso de 18 meses”, sostuvo Enrique Asta, de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica.

“Me preocupa la cantidad de profesionales que van a salir de esta especialización, que van a pedir su certificación y que van a querer trabajar. Obviamente nosotros no vamos a poder habilitarlos”, indicó además.

Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) dijo que solicitó un informe completo al CONES y la ANEAES de todos los institutos que están habilitado para dicha carrera y cuáles son los requisitos.

“Si uno va a someterse a una cirugía, algo tan delicado, hay que evaluar algo más que el precio bajo”, esgrimió la legisladora. “Hoy si no tenés un título no sos nadie, y si encima tenés un título que no te sirve es aún más grave”, acotó.