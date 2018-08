De pagar USD 500 (casi G 3millones) cada 45 días por un frasco de aceite de cannabis importado -sin contar con los gastos de envío y trabas en los trámites - ahora será posible comprarlo en el mercado local a un precio de G 150mil, cada frasco al menos cada 15 días, según la dosis requerida por cada paciente. Myrian Pompa celebra junto a madres y padres de la organización Cannabis Medicinal Paraguay (CAMEDPAR) que durante tres años lucharon por lograr que la medicina que logró mejorar la calidad de vida de sus hijos, sea producida en Paraguay y hoy es una realidad.

La hija de 15 años de Pompa tiene epilepsia refractaria y la madre cuenta con mucha emoción que gracias al tratamiento con aceite de cannabis, la salud de su hija tuvo un giro importante y positivo. “Al mes de iniciar el tratamiento mi hija dejó de convulsionar. Fue un gran logro para mí ver que mi nena me mire a la cara cuando le hablo, que agarre un vaso, que coma sola. Hacer eso suena hasta normal pero para nosotros son pasos demasiado importantes”, afirma la madre.

Existen pacientes que se encontraban en estado vegetativo y hoy andan en bicicleta y los que se someten a quimioterapia tienen menos reacciones adversas al tratamiento, asegura Pompa citando los avances que cada integrante pudo descubrir junto a sus familiares.

La mujer recuerda que fue a través de internet que conocieron los resultados positivos en pacientes con las mismas patologías y los avances a partir del consumo de aceite de cannabis. “No fue una decisión fácil, pasamos por 17 fármacos antes de hacer la prueba y cuando empezamos la lucha había muy poca información, se habla poco y sigue siendo un tema del que mucha gente no quiere hablar. Nos costó convencer al ministro anterior (Antonio Barrios) y ahora el ministro Morínigo vino con una mente un poco más abierta”, destacó la presidenta de CAMEDPAR.

El siguiente paso para la organización es que el producto forme parte del lista básico de medicamentos dentro de Salud Pública y el IPS. “Tendremos que tocar puertas nuevas, con el cambio de gobierno, todavía no les conocemos y esperamos que entiendan la problemática. No estamos ajenos a que nos controlen, no estamos haciendo nada malo, es la diferencia de hacerlo de otra manera, queremos hacerlo legal sin poner en peligro la salud de nuestros hijos y muy por el contrario, es para mejora la calidad de vida de nuestros hijos y los pacientes que sufren diversas patologías”, destacó.

También solicitó mayor apertura desde el Congreso Nacional para poder avanzar en el tratamiento para más pacientes.“No hay mucha recepción en el Congreso, se dice cannabis y ya ni te quieren recibir y pedimos que la gente entienda, escuche y conozca los resultados que tenemos”, puntualizó.

Hoy el Ministerio de Salud Pública confirmó la aprobación de la comercialización del producto en el mercado local siendo el Laboratorio Lasca el encargado de su fabricación en Paraguay. El producto está indicado para tratamiento de epilepsia refractaria, dolor oncológico, dolor neuropático, espasticidad muscular, trastornos cognitivos y trastornos neurodegenerativos.

De esta manera, el Gobierno Nacional cumple con el compromiso asumido con padres de niños con epilepsias refractarias, lo que también beneficiará a otros pacientes que sufren enfermedades para las que el aceite medicinal de marihuana es un coadyuvante, aseguró el doctor Carlos Morínigo, ministro de Salud.

Afirmó que queda en manos del gobierno entrante la tarea de continuar con este trabajo en su etapa de estudio clínico y factibilidad de un cultivo controlado, que permita contar con extractos puros para elaboración de medicamentos que garanticen dosis comprobada y comprobable, ya que esto, a su vez, garantizará la eficacia en el tratamiento, y otorgará la seguridad que los niños y todo paciente necesita y se merece al consumir un medicamento.

En diciembre pasado, el Gobierno Nacional promulgó la Ley Nº 6.007, por la que “se crea el Programa Nacional para el estudio y la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, y está próxima su reglamentación para dar continuidad al trabajo científico encarado por la cartera sanitaria.