“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que sea solidaria con la ciudadanía. Acá lo que queremos es trabajar, este es un terreno hostil para nosotros, sin embargo somos los que traemos la plata acá”, expresó en entrevista con radio 650 AM, la escribana Ana María Mendoza.

Sostuvo que la solución rápida que debe realizar la Corte Suprema es la de disminuir la tensión que seguir aumentándola, ya que no pueden realizar las labores correspondientes debido a que el nuevo sistema que se implementó hace una semana no cumple con rapidez los trámites.

“No sabemos a quién recurrir, porque nadie nos atiende la llamada. Esto puede ser una bomba de tiempo “, apuntó.

Por otra parte, su colega Gilda Cris señaló que la situación ya no da más debido a que rebasó toda capacidad de entendimiento porque primero se implementó el uso de ticket para la entrada, que a su criterio es denigrante para el profesional, y ahora con este sistema que en la práctica demora los procesos y los funcionarios del Registro Público no fueron capacitados para su uso. “Nosotros somos agentes de retención, tasas, IVA, movemos la economía y no nos dejan trabajar”, lamentó.

Cabe mencionar que hace una semana entró en vigencia el Sistema Integral de Gestión Registral Electrónica (e-SIGR), en la Dirección General de los Registros Públicos. Según informó la Corte Suprema de Justicia, el nuevo sistema tiene la capacidad de soportar todas las operaciones y actividades diarias realizadas en la institución, así como las que se realizan en forma remota usando una web, una app en forma móvil o mediante el servicio de Mesa de Entrada Digital, a fin de optimizar la gestión registral y dar mayor seguridad y transparencia tanto en el ámbito interno como externo.

Sin embargo, lo que prometió ser un mecanismo funcional y ágil, terminó siendo todo lo contrario. En la práctica no funciona la página de interacciones en línea, no se pueden consultar las contraseñas, no funciona la información de mesa de salida, no se puede cambiar la contraseña, no se migraron los datos de la anterior plataforma y los funcionarios no fueron capacitados para trabajar con el nuevo sistema.