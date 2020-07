Los abogados Raúl Silva y Alfredo González Amarilla, quienes son funcionarios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) fueron acusados de actuar en juicios particulares y el último de ellos incluso presentó documentos con membrete de la EBY en un juicio particular, ambos hicieron un descargo poco creíble.

En el programa de la Caja Negra, se denunció que estos dos abogados de la EBY intervienen en juicios particulares y presionan a los jueces, el primero en salir a dar su versión del caso fue Raúl Silva, quien dijo que no ellos no son funcionarios públicos por lo que no están impedidos de actuar en casos particulares.

Ofuscado Silva trató de desmarcarse del caso de un desalojo donde en conjunto con González está trabajando y en el que se presentó un escrito con el logo de la EBY. Silva dijo que su firma no estaba en el escrito y que ya no intervenía en el caso, sin embargo eso no es verdad, se comprobó que sigue litigando.

El otro acusado el abogado Alfredo González Amarilla también hizo su descargo en Radio UNO y dijo que no recordaba si presentó o no un escrito con el membrete de la EBY, ensayó el argumento que tiene una computadora en la que están tres logos, el de su estudio jurídico, el de la EBY y el suyo particular y que pudo haber sido un error involuntario.

“Pudo haber entrado equivocadamente un escrito o un membrete de la EBY” apuntó González quien es un antiguo funcionario en la Binacional con un salario que ronde las G. 50 millones y que dice que atiende casos particulares cuando no está cumpliendo sus funciones de asesor jurídico de la EBY.