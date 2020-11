En entrevista con el canal GEN, el sacerdote habló sobre la propuesta de intermediación del conocido como Pa’i Pablito en el secuestro de Óscar Denis y destacó la buena predisposición y coraje del mismo para esta tarea.

“Es una persona muy coherente, conoce la zona, nació, creció y está sirviendo hace años en esa región”, refirió al recordar a Cáceres, quien actualmente ocupa el cargo de cura párroco de Azotey, en Concepción.

Cristaldo Mieres dijo que si llegara a presentarse alguna oportunidad para que él pueda aportar lo haría “con mil gusto”, sobre todo considerando su posición y su vínculo con uno de los principales líderes del EPP, su hermano Manuel Cristado Mieres.

A su criterio, si un integrante de cualquier organización -sea o no religiosa- tiene intenciones de colaborar con esta causa como mediador puede hacerlo sin ningún problema.

“Yo nunca me he ofrecido. Algunas personas sí me propusieron, hasta propios policías, pero no tengo forma de que yo me lance a buscar a estas personas (secuestrados por el EPP)”, mencionó.

Reiteró que la forma que utiliza su hermano para esta causa no es la correcta. “Siempre hacemos un llamado para que él tome conciencia de lo que está haciendo y lo que está pasando en nuestro país desde hace años”.

Asimismo, dijo que la última vez en la que conversó con Manuel fue hace aproximadamente 17 años, cuando éste aún era joven y había salido de la casa. En aquel entonces, el mismo ya formaba parte del Partido Patria Libre que sentó las bases del grupo criminal que opera en el norte del país.