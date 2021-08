Enrique López Arce, especialista de Empleo, detalló que 7 de cada 10 buscadores de empleo mencionaron que en pandemia no se respetaron las leyes laborales, situación que conllevó a la precariedad laboral.

López Arce señaló que en muchos casos, los afectados ya no quieren acudir a las instituciones públicas que están sobrepasadas y ya no reaccionan ante las denuncias.

“La pandemia aumentó la necesidad y muchas empresas se aprovecharon. No quieren pagar desde el día 1 la semana de entrenamiento en el puesto, en esta situación muchas veces terminan diciendo que no lo pasaron y no pagan por esos días”, expresó.

El especialista indicó que la ley establece que el monto de la liquidación en caso de despido se debe pagar desde ese momento, pero que las empresas postergan semanas y hasta meses, aprovechando que la ley menciona que a los 60 días ya no se puede reclamar.

Al mismo tiempo, acotó que las compañías hacen trabajar más de 8 horas a los trabajadores y no reconocen horas extras.

En ese sentido, manifestó que aumentó la precarización laboral, disminuyó el salario, hay cambios unilaterales de contratos, también propuestas indecentes para trabajar y no hay pago de horas extras.

“Disminuyen el salario diciendo que solo trabajan por home office, escuche de todo, muchas veces lloran e intento ayudar. En muchos casos les solucionamos en otros casos derivamos o hacemos denuncias públicas", puntualizó.