El diputado Carlos Rejala (Hagamos) manifestó que el encuentro entre ambos mandatarios no debe ser solo “para la foto”, sino que sea un encuentro donde el presidente paraguayo aproveche para ir avanzando en el planteamiento que el pueblo reclama, que es nuestra soberanía en lo que nos corresponde.

“Ojalá que Mario Abdo aproveche este tercer encuentro con Bolsonaro para avanzar en el planteamiento que venimos reclamando como pueblo, que es la libre disposición de la energía que nos corresponde. No me gustaría que esta reunión quede solo para la foto, el pueblo reclama un norte claro del gobierno en este tema y no simples declaraciones o deseos de expresión”, manifestó el legislador Carlos Rejala.

El diputado dijo que “lastimosamente” lo que nos viene mostrando el gobierno de Mario Abdo en toda la cuestión de Itaipú es “dasalentador” y se reafirma en su postura que este gobierno no debe renegociar el tratado.

Recordó la cuestionada acta de mayo de 2019 que "atentaba contra nuestra soberanía e intereses del Paraguay, y el posterior premio otorgado por Mario Abdo Benítez a los principales responsables del acta". También refirió que el gobierno se niega a transparentar los fondos socioambientales, lo que indefectiblemente, constituye un antecedente “desalentador” para la revisión del Anexo C.