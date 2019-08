El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó a radio Universo 970 AM que están evaluando qué hacer en el caso de que los ingresos no sean los suficientes para llegar hasta fin de año, ante la desaceleración económica.

Detalló que una posibilidad es suspender el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, tal como lo establece la propia normativa en situaciones excepcionales, como una emergencia nacional, crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía nacional o una caída de la actividad económica interna. Aclaró que esta suspensión no significará que se violará la ley.

López indicó que otra medida a implementarse puede ser quedarse dentro de los topes de la ley fiscal. Esto será posible al cortar los gastos, como la inversión en obras públicas, pero esto impactará en el proceso de crecimiento. En cambio, según remarcó, los gastos rígidos (salarios) no podrán modificarse.

Entre octubre y noviembre se deberá tomar un camino para que el país no quede varado, si es que no se da una mayor recaudación tributaria. En ese sentido, Hacienda está analizando conforme a los datos que posee y la decisión aún no está tomada por el Equipo Económico, de acuerdo con la autoridad.

“La situación es compleja, el año fue complicado y los ingresos no fueron los esperados, eso amerita que se analice todo el espectro económico, tratando de sostener las inversiones públicas y privadas”, puntualizó.

BAJADA DE LÍNEA A MINISTROS PARA EL PGN 2020

Esta semana se realizarán los ajustes finales al anteproyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2020, que será entregado por Hacienda al Congreso Nacional.

Al respecto, el ministro Benigno López mencionó que esta tarde, el presidente Mario Abdo se reunirá con sus ministros y titulares de entes autónomos y autárquicos. Les pedirá en la ocasión que acepten tal y como está el Presupuesto de Gastos de la Nación. Esto atendiendo que usualmente no se respeta la propuesta enviada por Hacienda.

“La idea es explicarles (a los demás ministros) cómo estamos y pedirles que respeten el Presupuesto que se envía. Los problemas no pueden venir del propio Poder Ejecutivo. Cuando se pretende conseguir otro presupuesto diferente al enviado por el Ejecutivo, se cortan otros sistemas o proyectos de inversiones que el Ejecutivo tiene como prioridad. Las prioridades son Educación, Salud y Seguridad”, manifestó.

Así también dijo que es posible que se registren cambios en el Gabinete durante el encuentro del mandatario con sus colaboradores más directos.

DOCENTES PIDEN AUMENTO

En cuando al PGN 2020, los docentes ya adelantaron movilizaciones para exigir que se incluya en el mismo el cumplimiento del acuerdo que establece la suba gradual del salario básico profesional.

Días tras, el propio ministro de Educación, Eduardo Petta, adelantó en conferencia de prensa que iba a abogar por el aumento del 16 % para los educadores.