“Necesitamos materiales para dializarnos; y ahora está costando 65 mil guaraníes, incluso hay farmacias que venden hasta 90 mil guaraníes, y no todos tenemos; yo hoy no me dialicé para poder dializarme el viernes; yo no tengo para comprar los materiales y estamos muchas personas las que no disponemos de los recursos para cubrir el tratamiento”, expresó la paciente.

Un total de 40 pacientes renales, dependientes de la diálisis, hacen un llamado a las autoridades sanitarias, ministros, para que puedan solucionar la falta de materiales indispensables para ellos, puesto que dependen del tratamiento para seguir viviendo.

Así también están abiertos a toda ayuda solidaria de la ciudadanía, que siempre responde a la ayuda de los más carenciados, en este caso, un llamado para seguir luchando en la vida.

Las personas interesadas en colaborar con estos pacientes pueden contactar al (0983) 123720 con Liz Patricia Benítez, Representante de Pacientes Dializados.