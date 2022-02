Carolina Samudio relató a Gen y Universo 970 AM que su hija Débora López se encuentra desaparecida desde el 30 de enero pasado. “Estoy desesperada porque no le encuentro a mi hija, no tengo respuestas de los fiscales ni de los policías, nada”, lamentó.

La mujer detalló que encargó a la adolescente ir a la casa de su abuela, ubicada en el barrio Piquete Cué de Limpio, para buscar algo. A las 11 horas de esa mañana subió a un colectivo devuelta a su casa, y desde ese momento perdió todo rastro de ella.

Samudio contó que a la noche formuló la denuncia, no obstante, desde la comisaría le mencionaron que primero debían cumplirse las 48 horas de desaparición para que pase a la Fiscalía.

Sin quedarse de brazos cruzados, la mamá pegó carteles para obtener cualquier dato que la lleve al paradero de su hija. Recibió informaciones de que supuestamente ella estaba en Arroyos y Esteros y en Puerto Elsa, fueron hasta esos lugares pero no la encontraron.

“Me llamaron de la plaza San Antonio y fui ahí, luego me llevaron hasta una casa donde la hermana de un detenido me dio los documentos de mi hija pero no la mochila porque tenía sangre, supuestamente estaba en sus días y por eso tiró en un yuyal, eso me dijo. Luego fui a informar a la comisaría 9na, pero no estaba la fiscal Lisa Ruíz Díaz y hasta ahora no hicieron nada. No me hacen caso. El muchacho incluso confesó que le robó el celular a mi hija”, indicó.

La mujer está desesperada debido a todas las pruebas que tiene, sobre el asalto que sufrió su hija, la mancha de sangre en la mochila y la inacción de las autoridades.

Cualquier información sobre el paradero de Débora pueden comunicarse al: (0991) 580-695.