“Nosotros tenemos en mente de que él ya no está con vida, además en sueños nos apura mucho. Ya son seis años que no está con nosotros. A mí marido le dije que a nuestro hijo ya le mataron. Hace años que no sabemos nada de él y yo presiento que ya no está con vida”, indicó doña Obdulia a Radio Monumental.

Manifestó que es una vergüenza la falta de interés que muestran las autoridades, ya que a 800 metros de su vivienda había un campamento que presumiblemente sería del EPP. “Cerca de mi casa estaba (el tambor) y las autoridades, que están entrenadas para localizarlo, no lo encontraron. Es una vergüenza. Yo recibí informaciones y fuimos a ese lugar a buscar. No puedo decir quién me pasó la información, porque es confidencial”, expresó.

TAMBOR HALLADO EN ARROYITO

Este sábado fue hallado un tambor de 60 litros a casi un kilómetro de la vivienda de doña Obdulia. En su interior, había un pasamontañas, dos vainillas servidas y percutidas, una calibre 38 y otra 45, un proyectil sin rastros de estría, botones de metal, frascos de gasa, un frasco de perfume, un cargador de celular, medias, botas de lluvia de color negro y una zapatilla de baño.

“Uno de sus hermanos reconoció una prenda, un pantaloncito. Muchas cosas la Fiscalía no llevó, como un bóxer con sangre, dejaron ahí”, comentó la madre de Edelio.

Evidencias encontradas dentro del tambor. Foto: Gentileza.



Luego del hallazgo el fin de semana pasado, Elisa Ledesma, esposa de Edelio, aseguró que la ropa encontrada en el tambor no era del suboficial.

El 11 de abril de 2018, la familia recibió un panfleto que decía “restos de Edelio Morínigo. Favor entregar a la familia”. El documento fue hallado en el campamento del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en Cerro Guaraní, Arroyito.

El suboficial fue secuestrado el 5 de julio del 2014 por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Pasaron cinco años y casi ocho meses y sus familiares siguen sin información certera sobre su paradero.

La única prueba de vida de Edelio dio a conocer el 22 de octubre del 2014, en un video donde aparecía en compañía de Arlan Fick.