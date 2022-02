A través de un hilo en Twitter, el experto en leyes dejó en claro que no existe hecho punible atribuible al empresario y político Horacio Cartes o a la tabacalera de su propiedad y expuso sus argumentos que sostienen esa afirmación.

“¿Por qué un fabricante no es responsable de contrabando cuando su producto es incautado en otro país? La fabricación y comercialización de productos permitidos - pagando los tributos nacionales -, de por sí no constituye una actividad ilegal”, comenzó explicando.

Resaltó que los enemigos de Horacio Cartes insisten en querer responsabilizarlo por el hecho de producir cigarrillos en grandes cantidades que “superan la demanda nacional” y que algunos de dichos productos - entre otros de diferentes fabricantes - se incautan en Brasil.

En ese sentido ahondó que las grandes asimetrías tributarias, siempre constituyeron aspectos que determinan el movimiento comercial entre países limítrofes. El Paraguay, a lo largo de su historia contemporánea, por las ventajas impositivas, se ha caracterizado por ser un importador de productos. De otra manera no se explicaría el volumen de importación que supera “la demanda nacional” de whiskies, perfumes, cubiertas, electrónica, informática, etc.

“Con la “lógica” aplicada a Horacio Cartes: ¿por qué los sectores de la prensa y políticos contrarios a aquél no impulsan el procesamiento penal de los importadores paraguayos u otros fabricantes, cuyos productos vendidos en el país caen incautados en territorio brasileño? ¿Por qué la prensa o las autoridades paraguayas no impulsan con el Brasil o Argentina el procesamiento compañías fabricantes de cervezas, vinos, pollo, lácteos, jabones, etc. que producen en sus respectivas fábricas y luego se introducen al Paraguay de contrabando?”, se preguntó.

La respuesta a todo esto es que no es delito o crimen atribuible al fabricante, sino a conductas posteriores de terceros; sería como responsabilizar al fabricante de un arma por el homicidio cometido por un comprador el arma, de acuerdo con Ovelar.

“Ni mil titulares o publicaciones de prensa, ni cientos de denuncias de sectores políticos interesados pueden cambiar esta realidad. Solo pueden mostrar sus verdaderas intenciones”, dijo por último el abogado.