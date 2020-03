Rossana Ojeda, compatriota residente hace 14 años en España, mencionó en contacto con la radio 1000 AM que si bien al principio causó pánico el ingreso del coronavirus al país, ahora la situación está más tranquila.

“Nos dan un mensaje de tranquilidad. No es tan grave, es como una gripe A (H1N1). Ya no hay un caos y desinformación que hubo al principio. Hace una semana nos entró el pánico. Ahora tomamos las medidas y no es que vamos a morir todos y que tendremos que estar aislados”, dijo.

La connacional indicó que al igual que Paraguay, en España terminaron las mascarillas en las farmacias, y esto ocasiona el desabastecimiento en los hospitales.

Entre las medidas a adoptar, según mencionó, figura especialmente la limpieza de manos. Aclaró que si una persona tose a cinco metros, no contagiará a otra, ya que debe ser un contacto más directo.

Ojeda dijo que no posee información sobre casos de paraguayos en España con síntomas del virus.

“Creo que irá en aumento, porque el periodo de incubación es de 14 días”, indicó respecto a los casos que podrían ir en aumento.

El coronavirus se extiende por España y durante el domingo afectaba ya a 83 personas. El Ministerio de Sanidad mantiene el nivel de alerta en la fase de contención —el primero de los tres escenarios previstos según la virulencia de la epidemia—, pero ha decidido extremar la vigilancia en tres focos de contagio que preocupan especialmente a los expertos.