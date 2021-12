El protocolo consta de 47 artículos y fue adoptado en Corea en el 2012. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez lo remitió al Congreso en el 2018 a pedido de la OPS y la OMS. Sin embargo, recién ahora los legisladores reflotaron la iniciativa.

El presidente de la Unión Tabacalera del Paraguay, José Ortiz, remitió al respecto una nota al presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, para rechazar la iniciativa. Hoy, los legisladores decidieron postergar el tratamiento por 15 días.

En entrevista con la radio 650 AM, el tabacalero Ortiz explicó que “es difícil que alguien que no está en el negocio pueda analizar todos los detalles que están en el protocolo. El protocolo trae una trampa”, ya que no permite a los legisladores analizar todos su artículos y modificarlos, sino que únicamente aceptarlos completamente o rechazarlos.

Según el entrevistado, las cláusulas son inviables, perjudican a la industria nacional, tienen otros objetivos solapados y ocultos, aparentemente promovidas por las multinacionales. “El protocolo te pone trabas logísticas a la exportación, es decir, le ponés trabas a la industria lícita. Este protocolo es de promoción a la industria ilegal del tabaco. Esto promociona y fomenta a la ilegalidad, todo lo contrario a lo que dice el protocolo”, agregó.

El empresario del rubro tabacalero recordó que Paraguay ya cuenta con leyes de trazabilidad de los productos, por lo que es inviable aprobar el protocolo en cuestión.

“La verdadera intención oculta es que nosotros no podamos participar en el mercado internacional porque te ponen muchas trabas, por ejemplo, prohibir la reexportación en las zonas francas en conteiner consolidado. (…) Nos van a cortar las manos para poder exportar siendo que es un negocio lícito, no tiene ningún sentido, este proyecto es una trampa remalintencionada”, alertó Ortiz.

Por último subrayó que, de prosperar esta iniciativa, se fomentará la instalación de fábricas clandestinas que burlarán los controles y ni siquiera tributarán.