El titular del Partido Colorado, diputado Pedro Alliana, señaló durante la reunión del sábado en Mburuvicha entre el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, abordaron la situación que se vive en el país por la pandemia por coronavirus.

En ese sentido, Alliana comentó que días atrás el expresidente Horacio Cartes recibió en su vivienda al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien le manifestó que ya no estaba consiguiendo tapabocas en ningún país.

Agregó Alliana que gracias a la gestión del expresidente Cartes, por sus contactos y amistades en Israel, logró conseguir 100.000 tapabocas a ser enviados al país a través del Ministerio de Salud.

Además, Alliana celebró las medida tomadas por el gobierno en medio de la crisis, a las que calificó de “acertadas” y que servirán para que el problema no se agrave en el país.

Por otra parte, el titular de la ANR cuestionó a aquellos políticos que están usando la situación para sacar réditos políticos.

“Si realmente queremos colaborar o aportar algo, no necesitamos hacerlo por las redes sociales ni tratar de sacar rédito político. Todavía algunos no entienden que no sirven estas medidas populistas, que perjudica políticamente”, enfatizó.