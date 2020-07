El docente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) indicó que aporta al IPS hace más de 40 años. Hoy le toca lidiar con el cáncer y denunció que en la Previsional le manifestaron que no hay en stock los medicamentos que los propios doctores de la institución le recetaron.

A través de su cuenta de Faceebook, dijo además que un gerente del IPS le manifestó que no se sabe cuándo repondrán el stock de medicamentos para seguir con su lucha contra el cáncer.

“¿Qué está pasando? Sé que muchas personas están pasando por la misma situación y no solamente pacientes oncológicos, sino también de otras muchas enfermedades. Todos tienen la misma respuesta que me dieron a mí y eso no puede ser”

Asimismo, el docente y meteorólogo exigió al presidente del IPS, Andrés Gubeticj, una respuesta responsable ante esta situación.