En el marco del programa “Fortalecimiento de gobiernos departamentales” de la Embajada de la República de China (Taiwán), el Gobernador de Paraguarí recibió la donación de cien sillas de ruedas de cinco tipos de especificaciones, convencional pediátrica y adultos, salamanca (todo terreno) y de relajación pediátrica y adultos. Estos diferentes modelos de instrumentos entregados son muy importante para cubrir el tipo de discapacidad de cada persona.

El ejecutivo departamental de Paraguarí informó que actualmente tiene dificultad para seguir cumpliendo con la cantidad de solicitudes.

“Desde el inicio nuestra administración, hace 25 meses, hemos ya entregado 500 sillas de ruedas aproximadamente, de diferentes tipos de especificaciones a los ciudadanos de nuestro departamento con los recursos propios que cuenta la Gobernación de su presupuesto, pero nuestro presupuesto es también limitado, porque estamos en un periodo incipiente de descentralización, estamos luchando para ir contando cada vez con más recursos para dar respuesta a la ciudadanía, con lo cual muchas situaciones se nos hace difícil cumplir con todo y es por ello que hemos recurrido a la República hermana de China- Taiwán para solicitarle esta importante donación que servirá para mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos de nuestro departamento”.

Por su parte, el embajador taiwanés, José Chih-Cheng Han expresó que desea acompañar al Paraguay en esta “gran causa”.

“Queremos acompañar a nuestro aliado, hermano que es Paraguay, que siempre ha sido un país hermano que nos ha apoyado, que nos ha acompañado en los buenos y en los malos momentos, desde hace muchos años hemos venido realizando diferente tipos de agenda de cooperación incluyendo esta vez, que es un pequeño aporte a lo que es la agenda del Sr. Gobernador y el Sr. Ministro, yo digo un pequeño aporte porque en realidad es un proyecto que podemos llevar adelante y puede tener un efecto no solamente en la cantidad de aporte sino más bien en espíritu, y la entrega de las autoridades para trabajar en beneficio de ciertas poblaciones, estamos muy orgullosos y muy honrado de poder ser selecto invitado a acompañar esta gran causa, así que felicito al Sr. Gobernador, enfatizó el diplomático.

ÚNICO GOBERNADOR EN ASISTIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El ministro de la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, (SENADIS), Cesar Augusto Martínez, destacó el trabajo que se realiza desde la Gobernación de Paraguarí.

“Vuelvo a felicitar públicamente al Sr. Gobernador, el Ing. Juan Carlos Baruja porque con presupuesto propio dijo vamos a encargarnos del área de discapacidad en el departamento desde el inicio de su gestión administrativa, y también no solamente pensando en el presupuesto sino realizando las gestiones y la articulación y siempre decíamos con el Gobernador, para poder llegar a la ciudadanía, para poder llegar a una política pública, no podemos hacer nada sólo, tenemos que hacer esta articulación y el trabajo en red y eso se agradece, no es el primer Gobernador en apoyar este sector, sino el único todavía, y ojala otros gobernadores le imiten al Ing. Baruja para que realmente puedan invertir realmente hacia las personas con discapacidad”, concluyó el alto funcionario gubernamental.