En entrevista con radio Ñanduti, el abogado Federico Campos López Moreira se refirió al caso del empresario Luis Arza, quien sería el líder de un esquema piramidal, y la implicancia de este con el usurero y dirigente luqueño Ramón González Daher (RGD).

El letrado aseguró que el sonado caso de la supuesta estafa Ponzi posee en realidad otra arista y que supuestamente sería todo lo contrario a lo que se está hablando actualmente. “Conozco lo que pasa ahí”, dijo.

Sobre la lista de los supuestos estafados por Arza con el sistema piramidal, el abogado mencionó que en realidad son personas que debían dinero a Ramón González Daher, no a Luis Arza, ya que este era solo un intermediario. “Alguien del entorno de Ramón publicó esa lista de gente que en realidad debe dinero a Ramón”, esgrimió.

Para entender el trasfondo de la cuestión explicó que “Arza cayó en las manos de Ramón González Daher como todas las víctimas que defiendo (por usura)”, al igual que él, quien también fue víctima del clan luqueño.

Según Campos López Moreira, Arza prestó 3 millones de dólares de González Daher para invertir en su estancia, pero como no pudo pagar su deuda, RGD le terminó quitando su establecimiento ganadero pero además dispuso que le seguía debiendo una importante suma de dinero, por lo que debía trabajar para él.

“El muchacho tenía un campo, el tipo hizo un proyecto, no le fue bien y entonces Ramón le dice ‘dame tu estancia y como no tenés para pagarme te vas a convertir en mi comercial’”, aseveró el profesional. “Arza se convierte en un esclavo de él (González Daher), le dice ‘como no me podés pagar, vas a ser mi comercial, (…) pero no solo vas a ser mi colocador de dinero, en un momento dado le pide que declare a favor de su hermano Óscar y se va Arza a declarar en el juicio de Óscar González Daher, cosa que a mí me causó repulsión y miedo, pero después nos enteramos que estaba siendo presionado este tipo (por RGD)”, contó.

“Ramón le dice ‘te voy a dar USD 10 millones para que prestes a tus amigos de apellido lindo pero con bolsillo corto para que le prestes y si no pagan, total es gente rica o bien posicionada, le vamos a sacar algo’ pero este chico empieza así, prestando dinero de Ramón”, agregó.

El abogado aseguró que González Daher supuestamente utilizaba la manipulación emocional y coacción para que Arza sea su cobrador compulsivo. “Ramón a este chico le obligaba a cenar con su esposa para hacer negocios, lo tenía como una especie de esclavo emocional y financiero. En un momento dado, la chica se pudre y no aguanta más y le dice a su esposo para salir de eso. Ramón no es él solo nomás, él operaba con el sistema financiero y jurídico”, aseveró.

En un audio difundido de una conversación telefónica de Ramón González Daher y la esposa de Arza, del sábado pasado, se escucha que la misma lo acusa de haber amenazado de muerte a su esposo. Se oye en la llamada que la mujer dice: “Él esta asustado porque le amenazaste de muerte. De tu boca escuché que dijiste ‘vas a terminar como Mauri Schwartzman’ y desde ese día no sé nada de mi marido. Escuché tu voz y todo lo que le dijiste a Luis y desde ese día no le veo a mi marido”.

Campos López Moreira recordó que al igual que Arza, Schwartzman también acudió al juicio de Óscar González Daher para salir en su defensa. “Según me dijeron, en su peor momento, Mauri era un colocador de dinero de Ramón”, dijo el letrado.

En otro momento aseguró que no puede ser que Arza haya manejado 60 millones de dólares y que la Seprelad ni el BCP no se hayan enterado. “Acá no solo es Ramón González Daher, acá son jueces, fiscales, miembros de la Corte…”, lanzó.

“Ramón es un tipo de inmensa cantidad de millones de dólares inclusive tenía plata en Estados Unidos, por eso Estados Unidos no viene a meterse en un juicio sin arte ni parte, viene porque no pueden ser resultores de dinero sucio de un país de Latinoamérica”, enfatizó durante la entrevista radial.