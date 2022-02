La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) dio a conocer las estimaciones de cosecha de soja para el periodo 2021/2022.

El último cuadro muestra una expectativa de 4.000.000 de soja, dentro de un área de siembra de 3.200.000 hectáreas, con un rendimiento de 1.250 kg por hectárea.

El economista Pablo Herken reveló que en los últimos 25 años no existe un registro de 1.250 kilos por ha como rendimiento promedio y que al considerar estos datos, la caída supera el 60 % y llega al 58 % en comparación al año pasado.

“Si hago un valor de lo que no pudimos recuperar y tomo un promedio de 500 dólares la tonelada, perdimos la posibilidad de tener 3.350 millones de dólares”, detalló Herken.

El monto hubiera sido muy importante para salir de la crítica situación y un golpe de esa magnitud no se podrá amortiguar, a criterio de Herken.

“Preocupa que el Gobierno no está viendo eso como algo que va a afectar a muchísima gente en sus ingresos, en su calidad de vida y ocupación, pero también me parece que los sectores privados no están viendo la gravedad de la situación actual”, opinó.

En el 2012 se produjo una caída del 43 %, porcentaje equivalente a 3 millones de toneladas, pero la diferencia de esta vez será de casi seis millones.