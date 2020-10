En charla con la radio Universo 970 AM, el epidemiólogo Guillermo Sequera sostuvo que ya pasamos la séptima semana y entraremos a la octava, con números parecidos respecto al nivel de contagio del coronavirus. No obstante, no quiso aventurarse a decir que ya se da una disminución al darse ligeras reducciones. “Recién cuando vea tres semanas de descenso, se podrá confirmar una disminución, porque ahora van bajando los casos y luego vuelven a subir”, dijo.

Sequera señaló que el caso de Paraguay es uno muy particular, porque comenzó su cuarentena desde el inicio de la pandemia y ahora en su pico más alto comienza a liberar los sectores, mientras que en los demás países implementaron la cuarentena estricta en el momento más difícil y cortaron el alto nivel de contagio, pero luego al volver a habilitar los sectores se les vino la segunda ola.

“La mayoría hizo su cuarentena en el pico, descansan y luego vuelve con todo, nosotros hicimos al revés, nuestro pico está achatado y aplanamos la curva, pero eso debe ser prolongado. A medida de eso, nosotros vamos abriendo los diversos sectores”, comentó.

Estimó que en Paraguay podrían darse dos semanas o incluso más de este nivel de contagio para que luego se dé una reducción, porque se abren actividades que generan mayores riesgos. “Nosotros le estamos manipulando a la epidemia, domando al león”, remarcó.