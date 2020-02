La compatriota Amada Torres quedó “atrapada” en China tras la epidemia del coronavirus. Ella pretendía viajar a México junto a su esposo pero no lo pudo hacer tras suspenderse todos los vuelos.

La paraguaya Amada Torres, quien reside hace un año en Hohhot, Mongolia Interior, comentó que está “atrapada en China” y manifestó su deseo de volver al Paraguay.

“Te asusta y da pánico conocer cuántos muertos hay, el cierre de rutas y el bloqueo de los servicios. No podés salir del barrio ahora. Hay muchas restricciones. En el barrio tenemos para surtirnos de mercaderías pero no podemos ir a otros lugares. Parece una ciudad abandonada, el país está paralizado porque no se está trabajando”, indicó en conversación con la radio Monumental.

La connacional señaló que luego del Año Nuevo Chino iba a viajar junto a su esposo, quien días antes fue a México por trabajo. El 6 de febrero pretendía salir del territorio chino, pero se suspendieron todos los vuelos. Afirmó que no pierde las esperanzas de conseguir alguna vía para salir de China.

Amada es oriunda de San Pedro de Ykyamandyju y vivió muchos años en Loma Pytâ, Asunción. Es de profesión abogada.