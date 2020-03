La ministra del MIC, Liz Cramer, y Amilcar Ferreira protagonizaron un duro enfrentamiento durante un programa televisivo. Mientras la Secretaria de Estado defendía las medidas de contingencia implementadas por el COVID-19, el entendido en materia económica insistía en que el Gobierno se está quedando corto y no piensa en toda la población.

Durante una entrevista en NPY, el contador y administrador Amilcar Ferreira fue tajante al afirmar que el Gobierno debe realizar delineamientos económicos más estrictos para hacer frente a la situación actual ante el avance del coronavirus.“Hay que preparar medidas de contingencias en vista a un año. Yo no veo significativas las que se están tomando”, arremetió.

Esgrimió que el Gobierno maneja premisas erradas, ya que las iniciativas son pensadas solo para dos meses, siendo que a su parecer la situación se extenderá por lo menos un año. Esto ocasionará muchos desempleos, según advirtió. “Vamos a llegar a un nivel de pobreza del 47% aproximadamente vamos a tener una crisis social. El Gobierno debe tener las herramientas para sobrellevar esto”, agregó.

Entre las medidas que Ferreira propuso para mitigar el impacto figuran la de topear los salarios públicos hasta 10 millones de guaraníes, no así como propone el Ejecutivo de hasta 37 millones de guaraníes, durante lo que dure la cuarentena. Así también durante este periodo no se pagarán deudas, como cuotas de automóviles, viviendas, etc.

Visiblemente alterada, la ministra Cramer echó por tierra el planteamiento de Amilcar, al afirmar que es poca la cantidad de funcionarios que ganan poco más de 10 millones de guaraníes, lo que el ahorro no será de mucho impacto. Sí manifestó su postura a favor de realizar una reforma estructural del Estado para solucionar la inequidad salarial. “No estamos en una Suiza o una Noruega que tienen seguro de desempleo, somos un Estado ineficiente, es hora de pensar en una reforma”, insistió.

La Secretaria de Estado lamentó que siempre aparecen figuras que proponen soluciones mágicas pero sin siquiera plantear de dónde se sacará el dinero. Remarcó que el Gobierno está lanzando la artillería poco a poco, de modo a sostener las medidas en el tiempo. Negó así que las propuestas estén pensadas solo para el corto plazo, como esgrime Amilcar, sino que se irán modificando con el paso de los meses, de ser necesario.