En un video difundido a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, representantes del sector de los estudiantes de colegios privados sentaron postura sobre la actual coyuntura que se vive en materia educativa.

En el material audiovisual, varios alumnos hacen mención al problema que sufre la educación en nuestro país debido a la pandemia de coronavirus, impidiendo que los mismos puedan aprender de manera adecuada a raíz de la falta de clases presenciales.

Igualmente, señalan que “las acciones del ministerio no están ayudando” y que las medidas que están siendo tomadas por las autoridades “afectan a los colegios tanto públicos como privados”, involucrando no solo a estudiantes sino también a profesores, padres y muchas otras personas más.

“Negar el alimento a los alumnos por no hacer sus tareas no es una solución, cómo van a poder ellos aprender si no pueden comer”, indica uno de los participantes del video, refiriéndose a la polémica suscitada semanas atrás por las declaraciones del ministro de Educación, Eduardo Petta.

De igual manera, cuestionan al titular del MEC el hecho de que existan demasiados estudiantes que no logran aprender con el sistema de clases virtuales aplicado durante esta cuarentena, además de las varias dificultades que ralentizan el aprendizaje.

“Señor ministro, colabore con nosotros, si se cierra a lo que decimos no sabrá cómo ayudar al pueblo, a quien usted debería ayudar”, expresa otro estudiante durante la filmación.

El pedido unánime de los estudiantes de colegios privados es la creación de una mesa técnica en la que estén incluidos docentes, alumnos, expertos en educación, psicología, economía, etc. “y todo aquel que pueda ayudar a encontrar una solución a esta situación problemática por la que están sufriendo tantos paraguayos”.

“Ministro, escuche al paro virtual, a las quejas en redes sociales, y a todo aquel que está dando su palabra con esto, escuche que la gente está sufriendo. No se cierre, permita que encontremos una solución”, finaliza el video.

Cabe recordar que los estudiantes del sector público, representados a través de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), vienen solicitando con insistencia a Eduardo Petta la creación de esta mesa técnica nacional, aunque sin recibir respuesta alguna.