“¿Y mi profe para cuándo?”, preguntaban los estudiantes a través de sus carteles, ante la atenta mirada del ministro Eduardo Petta, quien intervenía en la audiencia pública sobre “Contribuciones de las universidades públicas del Paraguay para la definición de los delineamientos de la transformación de la educación”.

Tamara Cabello, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), manifestó a la prensa que esta protesta pacífica la realizan como un acto simbólico ante el desacuerdo y descontento de los alumnos que no pueden dar clases por la falta de docentes.

“Nosotros queremos solución ahora y no dentro de una o dos semanas, no podemos seguir así. Nuestros compañeros de todo el país no pueden seguir perdiendo clases, porque unos 2.800 docentes se jubilaron”, indicó.

Cabello confirmó que para el martes convocaron una asamblea a nivel general para que en cada institución educativa los estudiantes tomen medidas necesarias ante la crisis registrada por la desidia del Ministerio de Educación.

También los directores emplazaron al ministro Petta, quien los ningunea y no atiende los reclamos. Desde ese sector lamentaron que los estudiantes están perdiendo clases y que algunos docentes deben enseñar materias que no les corresponde, como los profesores de inglés que están dando matemáticas.