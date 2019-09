Integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios son los que iniciaron la medida de fuerza en reclamo de mayor presupuesto para la educación.

Este martes los alumnos del colegio E.M.D. Ysaty anunciaron que también se pliegan a la movilización de la Fenaes, para sumar fuerzas y que desde las 20:00 iniciarán una vigilia permanente en la institución.

Los recursos para la Alimentación Escolar alcanzan US$ 4.517.488, a lo cual buscan agregar US$ 1.073.570 para llegar así a los US$ 5.591.058.

Para los Fondos de Gratuidad hoy el MEC destina US$ 3.743.669. La intención es agregar US$ 7.487.388 con lo cual se llegaría a US$ 11.231.007.

Entre el Fondo de Gratuidad y la Alimentación Escolar el incremento solicitado asciende a US$ 8.560.908.