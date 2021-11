La mesa directiva del Senado analiza hoy si hubo o no cuórum al momento de la sanción del proyecto que autoriza recursos del Fonacide por valor de US$ 40 millones para el pago por la emergencia Covid a los sanatorios privados.

Al respecto, el doctor Raúl Doria, vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados (APSHP), indicó a la radio 650 AM que están muy expectantes respecto al cumplimiento del compromiso asumido, atendiendo que el Gobierno arrastra una deuda de larga data.

“Nosotros cumplimos con creces nuestra obligación. Nosotros veníamos ayudando desde septiembre mediante convenios y luego ayudamos aún más con las leyes que vinieron en el mes de marzo. En total destinamos 886 camas, atendimos a más de 6.000 pacientes del sector público, era gente que no tenía a dónde ir, probablemente iban a morir en sus casas, calles, plazas. El sector privado les abrió las puertas, cumplimos”, dijo.

Sostuvo que actualmente no hay ningún paciente covid en los sanatorios privados y que las 800 camas volvieron a ser polivalentes. “Para volver a atender a pacientes covid debemos invertir nuevamente y en este momento no tenemos plata. Tanto los sanatorios chicos como los grandes están sufriendo por el incumplimiento del Estado. Hay algunos sanatorios a punto de tirar la toalla por la falta de pago (médicos, proveedores, impuestos, etc.) No se por qué se dilata el pago de la deuda, nos preocupa que haya una mano negra que no quiere que se pague, no sabemos de dónde viene. Ahora salen los senadores con que no hubo cuórum”, refirió.

Doria indicó que una tercera ola de covid, más una epidemia de dengue, empeorará significativamente la situación. “Si no nos pagan lo que nos deben, no vamos a tener camas para pacientes covid. No vamos a poder volver a armar el ala covid. Está dificilísima la situación, no sé cómo nos vamos a arreglar con esto. Algunos verán de sacar préstamos, pero otros no podrán hacerlo. Ojalá que la tercera ola no nos afecte en demasía llenando las camas. No tenemos recursos para apoyar hoy al sistema público si es que se viene una ola de covid. Nosotros no nos podemos endeudar más a favor de un Estado que no cumple con sus obligaciones”, puntualizó.